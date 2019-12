Aus für Amtsgeheimnis: Grüne dafür, Minister sieht keinen Bedarf

In den Koalitionsverhandlungen zwischen Volkspartei und Grünen nimmt die Ökopartei einen neuerlichen Anlauf. Positiv formuliert soll nicht vom Ende des Amtsgeheimnisses die Rede sein, sondern von der Freiheit des Bürgers, Informationen vom Staat zu erhalten. Zuletzt hatte Grünen-Chef Werner Kogler immer wieder auf die Schaffung eines Informationsfreiheitsgesetzes gedrängt.

Justizminister Clemens Jabloner sieht im -Gespräch mit den OÖNachrichten das Ansinnen kritisch. "Ich halte das Thema für etwas überschätzt", sagt er. Das Amtsgeheimnis werde in Österreich restriktiver ausgelegt als notwendig. "Nichts hindert Ressorts daran, eine aktive Informationspolitik zu betreiben. Wenn ich die Amtsverschwiegenheit umdrehe und sage, ich habe ein Recht auf Information, dann muss ich auch die gegenläufigen Interessen wie Persönlichkeitsrechte und Datenschutz berücksichtigen."

Der Staat könne nicht zu militärischen Plänen oder bevorstehenden Razzien Auskunft geben, dies sei in der Verfassung geregelt. Eine vollständige Transparenz des Staates wie in Schweden, wo sich jeder die Steuererklärung des anderen anschauen könne, sei "illusorisch". Zudem würden sich Entscheidungsfindungsprozesse ändern. Diese würden ins Informelle ausweichen und sich nicht mehr in Akten finden.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at