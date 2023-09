Aufregung um Nehammer-Aussagen: "McDonalds-Burger ist billigste warme Mahlzeit"

In den sozialen Medien verbreitete sich am Mittwoch ein Video, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einem Gespräch mit Parteifreunden zeigt. Aufgenommen wurde es offenbar bereits Ende Juli am Rande einer ÖVP-Veranstaltung in einem Lokal in Hallein.

Das Video dauert insgesamt sechs Minuten - zwei Aussagen des Kanzlers sorgen dabei für besondere Empörung. Zu Beginn spricht Nehammer über die Teilzeitquote bei Frauen. Offenbar hatte der Kanzler zuvor eine Diskussion mit "linken Freunden", die ihm vorwarfen, die Armut in Österreich würde immer größer werden. "Wieso erhöht sich dann die Teilzeitquote nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben. Wenn ich zuwenig Geld habe, gehe ich arbeiten. Weil dann muss ich ja mehr Geld haben. Das passiert aber nicht, die Teilzeitquote ist unverändert".

"Hamburger bei McDonalds um 1,40 Euro"

Danach beginnt der Kanzler, über das Problem Kinderarmut in Österreich zu sprechen. "Was heißt ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig", sagt Nehammer. Einer seiner Parteifreunde tippt auf die Leberkässemmel - der Kanzler hat eine noch bessere Antwort parat. "Ein Hamburger bei McDonalds. 1,40 Euro. Wenn ich jetzt noch Pommes dazu kaufe - 3,50 Euro. Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo Eltern sich dieses Essen für ihr Kind nicht leisten können?"

Video: Das Video startet gleich mit den Aussagen Nehammer über die Teilzeitquote und die Kinderarmut

Die ÖVP hat laut Puls 24 die Aussagen des Kanzlers bestätigt. In einem Statement betont die ÖVP: "Wir sind so wie der Bundeskanzler überzeugt, dass jedes Kind in Österreich eine warme Mahlzeit bekommen kann, wenn die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen, zumal wir die Familien wie nie zuvor unterstützen."

Auf X (vormals Twitter) finden sich zu diesem Thema neben Kritik bereits zahlreiche Tweets, die sich über Nehammer Aussagen lustig machen.

