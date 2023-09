Aufregung um Landesehrung für Welser FP-Politiker

Es war in den 2000er-Jahren: Ralph Schäfer, damals nach Eigenangaben 15 Jahre alt, sprühte mit einer Schablone ein Bild von Rudolf Heß, Hitlers Stellvertreter, an eine Wand - verbunden mit dem Spruch "Märtyrer leben länger". Es gab ein Verfahren wegen Wiederbetätigung, das mit Diversion erledigt wurde. 2015 machte Schäfer dann Schlagzeilen, als er als FP-Jugendfunktionär in Wels kurzzeitig eine "Bürgerwehr" ins Leben rief.