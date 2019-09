Aufregung um Interview von VP-Klubchef Wöginger in Rechtsaußen-Magazin

Darum hagelt es nun wegen des Interviews scharfe Kritik an Wöginger. Der „Antragsaktionismus" der ÖVP mit einer "unausgegorenen Verbotsidee" werfe mehr Fragen auf als Antworten, sagte Werner Kogler, Spitzenkandidat der Grünen: „Dass Wöginger gleichzeitig vom Identitären-Chef (Martin Sellner, Anm.) für seine Aussagen in einem Interview mit einem rechtsextremen Magazin gelobt wird, zeigt, wie löchrig mittlerweile auch die ÖVP-Firewall gegen Rechts ist.“ Liste-Jetzt-Gründer Peter Pilz bezeichnete Wöginger als "Hütchenspieler der Extraklasse".

Auf OÖNachrichten-Anfrage sagt Wöginger, dass das besagte Gespräch am Rande einer Wahlkampf-Veranstaltung mit VP-Chef Sebastian Kurz am 23. August in Schiedlberg stattgefunden habe. Beim Ausgang seien dann hunderte Besucher und auch Journalisten gestanden, er habe mit vielen Leuten gesprochen. Der Info-Direkt-Mitarbeiter, der nicht für die Veranstaltung akkredidiert gewesen sei, habe ihm Fragen gestellt. Dieser hat sich auch als solcher vorgestellt. „Aber in dem Wirbel habe ich nicht registriert, dass die Person von Info-Direkt ist“, sagt Wöginger: „Hätte ich es registriert, hätte ich das Interview nicht gegeben. Das ist passiert.“ Wöginger betont, dass er auch schon Mitte August, also einige Tage vor dem Gespräch mit Info-Direkt, das Identitären-Verbot als Koalitionsbedingung gefordert habe.