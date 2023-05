"Aufgabe, den Toten ihren Namen zurückzugeben"

Am Montag wurde im Kanzleramt mit einem Festakt der Befreiung Österreichs vom NS-Regime und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gedacht. Neben Vertretern der Regierung und des Parlaments nahmen auch Zeitzeugen teil.

"Wir sind hier, um uns gemeinsam an den Tag zu erinnern, an dem das dunkelste Kapitel unserer Geschichte geendet hat", sagte Kanzler Karl Nehammer. Er berichtete von seinen Besuchen in den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen in der Vorwoche. Er habe gemeinsam mit einem Zeitzeugen das Stollensystem Bergkristall in Gusen besichtigt. Für jeden Meter dieses Stollens, der gebaut wurde, sei ein Mensch gestorben. Mensch sein habe unter den Nationalsozialisten keinen Wert gehabt, sichtbar auch durch die Vergabe von Nummern, sagte Nehammer "Unsere Aufgabe ist es, den Toten ihren Namen zurückzugeben."

Seine Mutter sei als Halbwaise aufgewachsen, da ihr Vater nicht aus dem Krieg zurückgekommen sei, so Nehammer weiter. Auch heute müsse das Erinnern an diese Zeit aufrechterhalten werden. Der Kanzler verwies darauf, dass die Regierung einen Fonds geschaffen habe, um Schülern den Besuch der Gedenkstätten zu ermöglichen.

Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erinnerte daran, dass Österreich zu lange den Krieg verleugnet und verdrängt habe. Man müsse weiter den Anfängen wehren, forderte er. Historikerin Barbara Stelzl-Marx warnte, wachsam zu bleiben, Demokratie sei nicht selbstverständlich. Am Abend wurde auf dem Heldenplatz das Fest der Freude gefeiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.