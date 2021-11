Auf dünnem Eis: Türkis-grüne Beziehungskrise in der vierten Welle

Sebastian Kurz und Werner Kogler, die beiden Gründungsväter der türkis-grünen Koalition, sind derzeit etwas abgelenkt. Der Ex-Kanzler und aktuelle VP-Klubobmann wird morgen vom Nationalrat an die Justiz ausgeliefert. Wie zuletzt mit einem Privatgutachten will er danach in den fortzuführenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur VP-Inseratenaffäre seine "Unschuld beweisen", wie Kurz gestern bekräftigte.

Vizekanzler Kogler musste sich wegen eines positiven CoV-Tests bei einem engen Mitarbeiter ins Homeoffice verabschieden. Davor gab es noch eine Solidaritätsnote für seinen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der im koalitionären Geplänkel in der vierten Corona-Welle Einschränkungen für die Allgemeinheit will.

Weil Mückstein dabei von Bundeskanzler Alexander Schallenberg öffentlich in die Schranken gewiesen worden ist, sprechen Beobachter schon von einem Kommunikationsdesaster. Schließlich hat Schallenberg dementiert, dass das von Mückstein für heute angekündigte Corona-Treffen (siehe oben) ein echter Gipfel sei. Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger, eine enge Kurz-Vertraute, erklärte unwirsch, dass sie von Mücksteins Wortmeldungen "überhaupt nichts" halte.

Die von Schallenberg bei seinem Antritt als "oberstes Ziel" ausgegebene Normalisierung des Vertrauensverhältnisses in der Koalition dürfte in der Dramatik der vierten Welle ins Hintertreffen geraten sein. Mit dem Einschreiten gegen Mücksteins "Vorpreschen" wollte Schallenberg auch dem gesteigerten Selbstbewusstsein der Grünen nach Kurz’ Abgang Grenzen setzen, berichten Insider. Vor allem sollte mit dem Lockdown nur für Ungeimpfte die "vernünftige Mehrheit" bei der Stange gehalten werden.

Doch die sich rasant verschlechternde Situation in mehreren Bundesländern treibt auch (schwarze) Landeshauptleute in Richtung Mückstein-Position. Weshalb im Kanzleramt nicht mehr über Machtdemonstrationen, sondern über ein gesichtswahrendes Einlenken nachgedacht wird.