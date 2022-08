Auch Sobotka wirbt für Van der Bellen

Zuletzt leistete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka via Mail Wahlkampfhilfe und bat Freunde und Bekannte, eine Unterstützungserklärung für Van der Bellen zu unterschreiben.

Auch die meisten VP-Landeshauptleute haben sich offen für Van der Bellen ausgesprochen. Tirols neuer VP-Chef Anton Mattle, der am 25. September und damit zwei Wochen vor der Hofburg-Wahl seine erste Landtagswahl schlägt, will auch in seinem Wahlkampf für Van der Bellen werben. Grüne und SPÖ haben Van der Bellen bereits im Mai ihre Unterstützung ausgesprochen, als er seine Wiederkandidatur bekannt gab.

FP-Kandidat Walter Rosenkranz gab sich am Wochenende dennoch kämpferisch und zuversichtlich, in eine Stichwahl zu kommen. Eine aktuelle Umfrage von Unique Research und Peter Hajek für "profil" und ATV sieht ihn aber derzeit bei lediglich 13 Prozent, Van der Bellen kommt auf 66 Prozent. Dominik Wlazny, der seit letzter Woche die notwendigen 6000 Unterstützungserklärungen beisammen hat, kommt auf fünf Prozent, Rechtsanwalt Tassilo Wallentin und Ex-Politiker Gerald Grosz auf je sechs Prozent. Ob sie die Unterschriftenhürde schaffen, ist noch offen.