Auch Rauch will Beschränkungen für Spitalsärzte

"Das halte ich jetzt für keinen ganz unklugen Vorschlag. Da kann man schon drüber nachdenken", sagte er in einem Interview gegenüber PULS 24. Wie berichtet hatte den Vorschlag ÖGK-Arbeitnehmer-Obmann Andreas Huss vergangene Woche aufs Tapet gebracht.

Huss hatte kritisiert, dass von den 11.000 Wahlärzten in Österreich etwa die Hälfte in Spitälern tätig sei, diese würden allerdings für den Großteil der Versicherten durch ihre Arbeit in einer Wahlarztpraxis "nicht versorgungswirksam". Deshalb sollten Nebenbeschäftigungen in Spitälern "nur noch genehmigt werden, wenn die Ärzte in einer Kassenpraxis mitarbeiten möchten." Die Ärztekammer lehnte den Vorschlag ab.

"Numerus-clausus-Flüchtlinge"

Wenig hält Rauch indes vom Vorstoß von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die gegen sogenannte "Numerus-clausus-Flüchtlinge" – Medizinstudierende aus Deutschland würden Studienplätze blockieren – vorgehen will. Dem Europarechtsexperten Walter Obwexer von der Universität Innsbruck zufolge dürfte Österreich die Zulassungsbeschränkung des jeweiligen Heimatlandes für ausländische Medizinstudenten anwenden. Für Rauch ist das "europarechtlich schwierig", er will stattdessen durch bessere Arbeitsbedingungen die Abwanderung verhindern.

Keine Möglichkeit sieht der ebenso an der Uni Innsbruck lehrende EU-Rechtsexperte Peter Hilpold. Schon 2005 habe der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine "Rückkehr zum Herkunftslandprinzip eindeutig abgelehnt".

