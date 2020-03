Auch in Österreich könnten Schulen geschlossen werden

Das deutete Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) in der ORF-Pressestunde an. "Was wir verhindern müssen, ist, dass es eine rasche Ausbreitung des Coronavirus gleichzeitig mit der Grippewelle gibt." Andernfalls würde das Gesundheitssystem an Kapazitätsgrenzen stoßen.

Man werde "täglich beurteilen müssen", welche weiteren Maßnahmen gesetzt werden. Es werde darum gehen, das öffentliche Leben ein Stück weit zu verlangsamen. Man müsse Schritte wie Schließungen aber "zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosierung" setzen, denn lange könne das eine Volkswirtschaft nicht durchhalten.

Schon am Freitagabend war angekündigt worden, dass Österreich diese Woche alle Direktflüge von und nach Südkorea, vom und in den Iran sowie von und zu den italienischen Flughäfen Mailand und Bologna stoppt. Weiters wird es punktuelle Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzübergängen geben.

GPA: Zu wenig Kurzarbeit-Geld

Morgen, Dienstag, tagt der AMS-Verwaltungsrat, um über das weitere Vorgehen in Sachen Kurzarbeit zu beraten. Wie berichtet, hat die Fluglinie AUA Kurzarbeit für das ganze Unternehmen mit 7000 Mitarbeitern per 1. April beantragt.

Die derzeit für Kurzarbeit insgesamt noch vorgesehenen 20 Millionen Euro reichen laut Privatangestellten-Gewerkschaft (GPA) "bei weitem nicht aus", um die nötigen Mittel für die AUA freizumachen. Eine Umschichtung von AMS-Geld werde auch nicht reichen, so die Gewerkschaft Richtung Regierung.

