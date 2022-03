Auch Finanzminister ist für höheres Verteidigungsbudget

"Ich bin dabei, wenn es darum geht, hier Budgetaufstockungen vorzunehmen, wo es Sinn macht", sagte Brunner am Donnerstag. Es werde diskutiert, in welchen Stufenplänen und Zeithorizonten dies erfolgen solle.

Über die Höhe eines künftigen Verteidigungsbudgets wollte er nicht spekulieren, aber "es wird schon mehr werden" als die derzeitigen 0,74 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Österreich habe keine Marine und sei nicht NATO-Mitglied und habe daher andere Voraussetzungen als Deutschland, das länger wegen zu geringer Ausgaben in der Kritik stand und die Verteidigungsausgaben nun nachhaltig auf über zwei Prozent des BIP steigern will. Andererseits müsse Österreich seine Neutralität sichern, so Brunner. Die Schweiz liege beim Prozentsatz des BIP auf vergleichbarer Höhe mit Österreich.

Weniger Hilfen für Unternehmen

Zu hören war aus Kreisen des Finanzministeriums am Donnerstag auch, dass Hilfsmaßnahmen für von Russland-Sanktionen betroffene Unternehmen und Banken nicht in dem außerordentlichen Ausmaß fließen sollen wie bei den Corona-Hilfen. Die Situation sei nicht vergleichbar, Firmen seien sich der Risiken in den Märkten bewusst gewesen.