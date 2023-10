Auch Deutschland prüft Arbeitspflicht für Asylwerber

Diesen Vorstoß des oberösterreichischen Integrationslandesrats Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) prüft derzeit das Innenministerium in Wien auf Machbarkeit.

Parteiübergreifend (ÖVP, SPÖ, FPÖ) hatten sich fünf weitere Integrationslandesräte dem Anliegen angeschlossen – Widerspruch kam vom in Wien zuständigen Stadtrat Peter Hacker (SP).

Auch in Deutschland wird aktuell über eine Arbeitspflicht für Asylwerber debattiert. Vor dem gestrigen "Migrationsgipfel" stellten die Bundesländer und Landkreise diese Forderung: "Die bestehenden Regelungen müssen so verändert werden, dass eine Pflicht zur Arbeitsaufnahme gilt, sobald arbeitsfähige Geflüchtete (…) an die Kommunen zugewiesen werden", hieß es in einem Arbeitspapier der SPD-geführten Länder. Anders als in Österreich will die deutsche Bundesregierung Asylwerbern mit Bleibeperspektive gleichzeitig aber auch den Zugang zum regulären Arbeitsmarkt erleichtern.

