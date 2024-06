Auch der Rechnungshof mahnt Bund zu Sparsamkeit

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker ist mit ihrer Forderung nach mehr Sparsamkeit im Bund in guter Gesellschaft. Wie berichtet hat Finanzminister Magnus Brunner (VP) erst vor wenigen Tagen einen brisanten Brief von der EU-Kommission bekommen, in dem Österreich zum Schuldenabbau aufgefordert wird.

Zuvor hielt bereits Fiskalratschef Christoph Badelt fest, dass die neue Bundesregierung Sparpakete im Ausmaß von rund 10 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren schnüren müsse. SP-Budgetsprecher Jan Krainer bezifferte den Sparbedarf mit 12 Milliarden Euro.

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2023, den Kraker am Donnerstag präsentierte, zeigt, dass der Schuldenstand des Bundes im Vorjahr 283,25 Milliarden Euro betrug – das entspricht einem Zuwachs von 12,36 Milliarden im Vergleich zu 2022. Seit Ende 2019, vor Beginn diverser Krisen, stiegen die Finanzschulden um 74,5 Milliarden Euro an.

Der Bundeshaushalt verzeichnete mit minus 10,72 Milliarden Euro erneut ein negatives Nettoergebnis, das Vermögen beläuft sich auf knapp 126 Milliarden Euro. Zurückzuführen sei der Schuldenanstieg primär auf Entlastungsmaßnahmen infolge der Teuerung sowie steigende Zinsverpflichtungen, hieß es gestern.

"Verantwortung für Zukunft"

Um die europäischen Fiskalregeln einhalten zu können, führt für Kraker kein Weg an einem Sparkurs vorbei. "Die langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen darf nicht zugunsten kurzfristiger budgetbelastender Maßnahmen gefährdet werden. Das ist eine große Verantwortung für die Zukunft, auch die nächste Generation braucht einen finanziellen Spielraum", warnte sie vor nicht zwingend nötigen Entlastungsmaßnahmen und fordert eine nachhaltige Budgetpolitik ein.

Die Schuldenquote betrug im Vorjahr 77,8 Prozent des BIP, für 2027 ist vom Finanzministerium eine Schuldenquote von 77,4 Prozent prognostiziert – trotz leichter Reduktion wird sie weiterhin deutlich über dem Maastricht-Ziel von 60 Prozent des BIP liegen. Neben dem Zinsaufwand werden in den kommenden Jahren auch die Ausgaben für Pensionen, Gesundheit und Pflege weiter steigen.

