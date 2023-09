Asylwerber: Antrag auf Verpflichtung zu gemeinnütziger Tätigkeit

Seine Forderung, gemeinnützige Arbeit für Asylwerber verpflichtend zu machen, hatte Oberösterreichs Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) vor zwei Wochen via OÖN erhoben. Bei der heutigen Konferenz der Landesflüchtlingsreferenten in Kärnten bringt Hattmannsdorfer einen Antrag ein, in dem Innenminister Gerhard Karner (VP) ersucht wird, die rechtlichen Rahmenbedingung für eine derartige Verpflichtung zu prüfen.