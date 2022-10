Asyl-Zelte: Karner hat "großes Verständnis für manchen Ärger"

Am Freitagnachmittag ist der Anruf aus dem Innenministerium gekommen, am Samstag sind die Zelte aufgestellt worden, am Sonntag bereits die ersten Asylwerber eingezogen. In Sankt Georgen im Attergau ist die Aufregung darüber groß.

Innenminister Gerhard Karner kann das zum Teil nachvollziehen. Er betonte am Montagabend im Ö1-Radio aber: "Unsere Aufgabe ist es zu verhindern, dass junge Männer, die praktisch keine Chance auf Asyl haben, vor Schulen, vor Kindergärten, auf unseren Hauptplätzen, auf den Dorfplätzen, auf Bahnhöfen herumsitzen. Sondern da ist es doch viel besser, die sind zum Teil, in wenigen Bereichen, in Zelten auf Gründen der Landespolizeidirektion untergebracht." Für Bürgermeister sei die Situation nicht einfach, räumte Karner ein: "Da hab' ich großes Verständnis für manchen Ärger", aber man müsse Dinge eben anpacken.

OÖN-TV hat sich in St. Georgen umgehört: