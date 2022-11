Asyl-Zelte in Kärnten wurden geräumt

Die rund 30 Asylwerber wurden auf feste Quartiere aufgeteilt, bestätigte ein Sprecher der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) am Mittwoch auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht des ORF. Allerdings werden die Zelte bis auf weiteres nicht abgebaut: "Wir sind nicht in der Situation, dass wir ausschließen können, sie in Zukunft zu brauchen", hieß es von der BBU. Die Asylwerber, die in den Zelten gewohnt hatten, kamen in Bundesquartiere, was allerdings Auswirkungen auf neu ankommende Asylwerber habe. Diese müssten, weil nun mehr Plätze in festen Quartieren fehlten, länger in den Wartezonen bei den Registrierungsstellen bleiben.