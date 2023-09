Asyl: Neues Kostenmodell soll die Länder entlasten

WIEN. Die Kosten in der Grundversorgung von Flüchtlingen werden neu aufgeteilt. Umgestellt werden soll auf ein sogenanntes Realkosten-Modell, das zunächst über vier Jahre in Wien erprobt wird. Das gaben Innenminister Gerhard Karner (VP) und Stadtrat Peter Hacker (SP) am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Mehr Geld soll das nicht kosten, jedoch übernimmt der Bund einen größeren Teil der Aufwendungen.

Seit Jahren beklagen die Länder, dass die vom Bund geleisteten Zahlungen nicht die realen Kosten bei der Beherbergung und Betreuung von Flüchtlingen abdecken. Nun haben sich Bund und die Stadt Wien zusammengesetzt und ein Modell entwickelt, das die Bundeshauptstadt und die Hilfsorganisationen bei der Unterbringung und der Betreuung entlasten soll.

Video: Mehr Geld vom Bund für Asylversorgung

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Für besondere Gruppen wie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Pflegebedürftige wird das Realkosten-Modell für 2023 rückwirkend mit Jahresanfang gelten. 2024 kommen dann alle anderen Personen dazu, die in organisierten Quartieren untergebracht sind. Der Mehraufwand für den Bund wird im ersten Jahr mit sieben Millionen geschätzt.

Allerdings werden auch die anderen Länder eingeladen, sich dem Modell anzuschließen. Gespräche darüber sollen bald beginnen.

Aktuell werden die Kosten noch pauschal abgerechnet. So gibt es 95 Euro am Tag für Kinder und Jugendliche, 48 Euro für Pflegebedürftige, 25 Euro für Personen in organisierten Quartieren. Waren die Kosten höher, mussten entweder der Fonds Soziales Wien oder die betreuende NGO einspringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper