Asyl - Kickl will Asylrecht aussetzen

In einer Aussendung begründete Kickl die Forderung u.a. mit der Corona-Pandemie, aber es gebe nicht nur gesundheitspolitische Gründe: "Wir brauchen jeden Cent, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu unterstützen."

Der FPÖ-Klubobmann erinnerte an die Corona-Infektionen in den Asylquartieren in Wien-Erdberg und Traiskirchen und warnte vor einer zweiten Cornonawelle, "die durch die illegale Migration nach Österreich hereinschwappt". Der Grenzschutz dürfe daher kein durch Polizei und Bundesheer begleitetes "Welcome-Service" a la Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sein. Nehammer setze alle, die mit den illegalen Migranten Kontakt haben, einer Ansteckungsgefahr aus.

