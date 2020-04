Asyl: FPÖ über steigende Zahlen empört

In einer Aussendung meint er, das Plus sei der schlagende Beweis dafür, dass der Weg von ÖVP und Grünen in die falsche Richtung führe. Es zeige sich, dass die Rücknahme vieler unter seiner Zeit im Innenministerium gesetzter Maßnahmen verheerende Signale an Schlepper und ihre Kundschaft ausgesendet habe, so der frühere Ressortchef. Darüber könne auch die "pseudo-konsequente Asylrhetorik der ÖVP" nicht hinwegtäuschen, denn ihre Handlungen würden das Gegenteil belegen.

