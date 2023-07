Asyl bis Klima: Festspiele im Brennpunkt der Politik

Politische Gipfeltreffen am Rande der Festspieleröffnung in Salzburg: Karl Nehammer, Ursula von der Leyen

Zur Gelegenheit für mehrere politische Spitzentreffen wurde am Donnerstag die Eröffnung der Salzburger Festspiele. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) empfing EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht nur, um sie in die Felsenreitschule zu begleiten. In einem Vieraugengespräch ging es davor um die Streitpunkte in der Asyl- und Migrationspolitik.

Er habe noch einmal auf eine Reform des Systems gepocht, im Kern mit einer Stärkung des EU-Außengrenzschutzes und mehr Rückführungen in sichere Drittstaaten, betonte Nehammer danach.

Beim Salzburg Summit, einer von der Industriellenvereinigung getragenen Wirtschaftskonferenz, warnte Nehammer vor der Deindustrialisierung Europas. Einmal mehr stellte sich der Kanzler gegen den Ruf aus der SP nach Arbeitszeitverkürzung. Im Kampf gegen den Klimawandel müsse die EU auch auf Nordamerika, China und Indien im Sinne der Marktrelevanz schauen.

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn betonte bei derselben Gelegenheit, dass die EU zur Lösung der großen Herausforderungen etwa auch "Kooperationen mit Playern im globalen Süden" eingehen müsse. Nach den zahlreichen Abhängigkeiten, die in der Pandemie und im Ukraine-Krieg zutage getreten seien, sei es höchste Zeit, dass sich die EU "in multilaterale Partnerschaften stürzt".

Die moldawische Präsidentin Maia Sandu twitterte von ihrem "guten Treffen" mit Nehammer. "Wir haben über den EU-Beitritt Moldawiens, die Stärkung der bilateralen Beziehungen und die Sicherheitslage in der Region gesprochen. Ich bin sehr dankbar für Österreichs Unterstützung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so Sandu.

Thema Ukraine

Bundespräsident Alexander Van der Bellen berichtete nach seinem Treffen mit von der Leyen über den Austausch zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Er habe der Kommissionspräsidentin versichert, dass Österreich die Ukraine weiter unterstützen werde. Man werde auch beim Wiederaufbau mithelfen. Im Kampf gegen die Klimakrise stehe Österreich "voll und ganz" hinter dem Europäischen Green Deal, sagte das Staatsoberhaupt.

Anlässlich 60 Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen Österreich und Südkorea hat Außenminister Alexander Schallenberg (VP) seinen Amtskollegen Park Jin zu den Festspielen eingeladen. Ein Motiv sei auch: Der Indo-Pazifik werde zum "geopolitischen und geoökonomischen Dreh- und Angelpunkt der nächsten Jahrzehnte", da müsse man Beziehungen festigen.

