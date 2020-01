Arzt will "wachrütteln"

"Top-Mediziner schlagen Alarm – so krank ist das österreichische Gesundheitssystem wirklich": So wurde die Präsentation eine Buches am Dienstag in Wien angekündigt. Ferdinand Waldenberger, seit zwei Wochen interimistischer ärztlicher Direktor des Linzer Kepler-Uniklinikums (KUK), ist einer der vier Autoren des Buches mit dem Titel "Im kranken Haus – Ärzte behandeln das Gesundheitssystem".

Es gehe um eine "Systemanalyse, mit der wir Schwächen und Fehlentwicklungen aufzeigen", sagt Waldenberger. Man wolle wachrütteln, es brauche neue Strukturen und mehr Einbeziehung von Experten. Obwohl von "verfehlter Gesundheitspolitik" die Rede ist, gehe es ihm nicht um eine Abrechnung mit der Politik, betont Waldenberger: "Wir bringen Best-Practice-Beispiele und zu jedem Thema einen Lösungsvorschlag." Der 61-jährige gebürtige Steyrer, der zuletzt Direktor am Klinikum Klagenfurt war, hat gute Chancen, im Bestellungsverfahren endgültig ärztlicher KUK-Direktor zu werden.

Er habe sich trotz internationaler Angebote für Oberösterreich entschieden, weil das Gesamtpaket passe – "inklusive Politik". Es gebe Handschlagqualität und wichtige Weichenstellungen, etwa bei Prävention und Primärversorgungszentren, so Waldenberger.

