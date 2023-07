Armin Hübner wird neuer Neos-Klubdirektor

Er folgt damit auf Claudia Jäger, die gleichzeitig in die Bundesgeschäftsführung wechselt, teilte die Partei am Freitag in einer Aussendung mit. Hübner war bisher stellvertretender Neos-Klubdirektor sowie Leiter der Politischen Abteilung. Mit Jäger und Hübner auf ihren neuen Positionen sei man "hervorragend für die Zukunft aufgestellt", so Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

