Arbeitspflicht für Asylwerber: Für Raab "grundvernünftig"

Für Integrationsministerin Susanne Raab (VP) ist der Vorstoß einiger Länder, darunter Oberösterreich, für Asylwerber eine Arbeitspflicht einzuführen, "grundvernünftig". Menschen, die nach Österreich flüchten, hier Verpflegung, eine Unterkunft und Taschengeld erhalten, sollten der Gesellschaft etwas zurückgeben – etwa in Form von Instandhaltung von Gemeindeflächen, sagte Raab im APA-Interview. Auch Innenminister Gerhard Karner (VP) unterstützte zuletzt diese Idee.

Lesen Sie dazu auch: Arbeitspflicht für Asylwerber: Oberösterreich arbeitet Modell aus

Die von Amnesty International geäußerten menschenrechtlichen Bedenken teilt Raab nicht: Mit der Arbeitspflicht würden Asylwerber auch Kontakte in Österreich knüpfen. "Daran kann nichts Schlechtes sein und daran ist auch überhaupt nichts Menschenrechtswidriges aus meiner Sicht." Raab sprach sich gleichzeitig gegen eine Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs für Asylwerber aus. Der Entscheid im Asylverfahren und darüber, ob der Aufenthalt in Österreich langfristig sei, solle abgewartet werden. Kein Thema ist für die Ministerin auch eine Reform bei der Obsorge unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, wie von NGOs gefordert. Kinder müssten gut versorgt werden, egal woher sie kommen. Und das sei im Betreuungssystem des Bundes "sicherlich gegeben".

Im Zuge des Finanzausgleichs wurde der Ausbau der Kinderbetreuung vereinbart. Bis 2030 stellt der Bund dafür insgesamt 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Zu wenig, wenn man neben dem Ausbau auch in Erhaltung und Qualität investieren solle, heißt es aus den Reihen von Städten und Gemeinden. Raab verwies auf eine Studie des Instituts EcoAustria, wonach es 4,5 Milliarden Euro brauche, damit jede Familie, die einen Kinderbetreuungsplatz benötigt, auch einen erhält. Ein "Gamechanger" sei, dass der Bund die Länder nun nicht nur beim Bau neuer Kindergärten, sondern auch beim Personal subventionieren könne.

Fokus auf Gewaltschutz

In der Frauenpolitik will Raab heuer den Fokus auf den Gewaltschutz legen. Nach der Einrichtung erster Gewaltambulanzen in Wien und Graz soll dieses Programm auf den Westen ausgedehnt werden. Aufgestockt werden soll auch das Budget für Mädchen- und Frauenberatungseinrichtungen.

Weiterverfolgen will Raab die in der Koalition noch offenen Projekte des automatischen Pensionssplittings und der Festlegung des Ehealters ab 18. Mit Ersterem will die Ministerin gegen die Altersarmut von Frauen, mit Letzterem gegen Zwangsverheiratung vorgehen.

ORF-Gremienreform

Der Verfassungsgerichtshof hat die Zusammensetzung des ORF-Stiftungs- und -Publikumsrats für rechtswidrig erklärt, weil dabei der Einfluss der Regierung übermäßig sei. Medienministerin Raab will sich mit einer Gremienreform Zeit lassen, diese womöglich einer nächsten Regierung überlassen. Es sei legitim, auch einmal nachzudenken, sagt Raab. Was SPÖ und Neos missfällt, beide drängen auf eine rasche Reform.

