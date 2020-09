Arbeitslose bekommen 450 Euro Einmalzahlung

Im Juli hat die Regierung eine Einmalzahlung von 450 Euro für Menschen beschlossen, die zwischen 1. Mai und 31. August 2020 mindestens 60 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen haben. Ab heute, Mittwoch, kommt das Geld zur Auszahlung.

Das Geld wird automatisch überwiesen, ein eigener Antrag dafür ist nicht nötig. Anspruchsberechtigt sind auch Personen, die zum Zeitpunkt der Auszahlung nicht mehr arbeitslos sind. Auch werden dadurch Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Mindestsicherung nicht geschmälert.

40 Prozent der Bezieher in Wien

Etwa vier von zehn Anspruchsberechtigten (160.000) sind in Wien daheim. Danach folgen Niederösterreich (60.000), Oberösterreich und Steiermark (je 45.000), Tirol (30.000), Kärnten und Salzburg (je 20.000), Vorarlberg (15.000) und das Burgenland (10.000). Genaue Zahlen soll es nach der Abwicklung der Maßnahme geben.

"Insbesondere Personen, die im Zuge der Krise unverschuldet ihren Job verloren haben, sind in den vergangenen Monaten vor große Herausforderungen gestellt worden. Daher werden sie auch mit 450 Euro unterstützt, die automatisch auf die Konten überwiesen werden", so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) aus diesem Anlass.

Beim Beschluss im Nationalrat im Juli hatte die SPÖ kritisiert, dass mit den 450 Euro Einmalzahlung weder Armutsvermeidung erzielt noch Kaufkraft und Konsum unterstützt würden. Sie forderte stattdessen eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 Prozent des letzten Lohnes auf 70 Prozent, stimmte aber mit der Regierung für die Maßnahme. Die FPÖ und die Neos haben dagegen gestimmt.

Zuschuss wird nicht abgezogen

Die Corona-bedingte Einmalzahlung von 450 Euro wird in Oberösterreich nicht auf die Sozialhilfe oder auf die Mindestsicherung angerechnet. Die Landesregierung beschloss in der Vorwoche eine entsprechende Ausnahmeverordnung auf Antrag von Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP).

Notwendig wurde die Ausnahmeverordnung, weil die von der Regierung wegen der Coronakrise angekündigte Einmalzahlung für Arbeitslose zum Einkommen gerechnet werden muss.

Die Bundesregierung hatte empfohlen, die Einmalzahlung auch den "Aufstockern" in der Mindestsicherung zu gewähren. Wer so wenig Arbeitslosengeld oder der Notstandshilfe bezieht, dass er zusätzlich noch Mindestsicherung beantragen musste, erhält die für "normale" Arbeitslose vorgesehenen 450 Euro also ebenfalls. Potenziell betroffen ist etwa ein Drittel der Mindestsicherungsbezieher. Dieser Empfehlung wollen alle Bundesländer nachkommen.

