Arbeitskampf für höhere Löhne in der Sozialwirtschaft

Rund 130.000 Personen arbeiten in Österreich in der privaten Sozialwirtschaft. Gestern ging ein Teil von ihnen auf die Straße, denn die Kollektivvertragsverhandlungen stocken. Mit Betriebsversammlungen und einer Demonstration wollten die Arbeitnehmer ihre Position untermauern. In Wien bewegte sich am Nachmittag ein Demonstrationszug vom Westbahnhof zum Ballhausplatz.

Die Gewerkschaften GPA und vida fordern von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent. Die Vertreter der Sozialwirtschaft hatten zuletzt 7,5 Prozent mehr geboten. "Nach drei Jahren Dauerkrise inklusive Maske und Schutzausrüstung für die meisten Beschäftigten haben sich die Kolleginnen und Kollegen einen guten Abschluss verdient. Unsere Demonstration gilt den Arbeitgebern gleichermaßen wie dem Finanzminister, der den Trägern die Mittel für eine deutliche Gehaltserhöhung zur Verfügung stellen muss", betonte GPA-Chefverhandlerin Eva Scherz.

"Nicht erfüllbar"

Man habe sich zu den meisten Punkten verständigen können und ein Angebot vorgelegt, das über dem Metaller-Kollektivvertrag liege, betonte der Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich und Verhandlungsführer Walter Marschitz. Dass die Arbeitnehmer-Forderung nach 15 Prozent plus nicht erfüllbar sei, stehe für die Arbeitgebervertreter jedoch fest, sagte er.

In Oberösterreich stellte am gleichen Tag die Interessenvertretung der Sozialunternehmen (IVS) eine Kampagne vor, um neue Fachkräfte zu gewinnen (siehe Kasten). In Oberösterreich beschäftigen 31 Sozialunternehmen rund 8500 Personen im psychosozialen und im Behindertenbereich. Das Gehalt betrage im Schnitt 2900 Euro auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung von 37 Wochenstunden, sagt Gernot Koren, Sprecher der IVS in Oberösterreich, die meisten Beschäftigten arbeiten 27 Stunden pro Woche.

Nächste Runde am 16. November

"Die Forderungen liegen noch weit auseinander, aber wir gehen von einem guten Ergebnis für alle Beteiligten aus", sagt Koren. Den Verhandlern in Wien wolle er nichts ausrichten, aber die Teuerung sei auf jeden Fall eine Marke, verweist er auf die Einigung in der Metallbranche auf eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 7,44 Prozent.

Die Verhandlungen sollen am 16. November fortgesetzt werden.

Werbekampagne

250 Stellen sind in Oberösterreichs Sozialwirtschaft bei Vereinen und Unternehmen frei. Mit "#BerufMitEcht" ist eine Kampagne betitelt, mit der die Sozialunternehmen gemeinsam um neue Mitarbeiter werben. In Kinospots und in sozialen Medien kommen mehrere Betreuungspersonen zu Wort, im Großraum Linz werden zudem Plakate affichiert. Die Arbeit im Sozialbereich wird dabei als eine dargestellt, die nicht immer leicht sei, sich aber persönlich auszahle: "Muss man nicht verstehen, muss man fühlen", heißt es dazu.