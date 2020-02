Arbeiterkammer-Jubiläum: Kampf für Gerechtigkeit

Heute vor genau 100 Jahren beschloss die konstituierende Nationalversammlung das Gesetz über die Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte – ein Jubiläum, das die derzeitige Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl heute mit der Präsentation einer repräsentativen Gerechtigkeitsumfrage samt daraus abgeleitetem Forderungskatalog begeht.

Ihren Kampfeswillen mussten die Interessenvertretung beziehungsweise ihre Gründerväter schon vor ihrer Einrichtung zeigen: Die Handelskammern als Vertreter der Unternehmer wurden bereits in der bürgerlichen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen, Arbeitnehmer mussten jahrzehntelang um ihre Vertretung kämpfen.

Die Konstituierung der Arbeiterkammer legte 1920 auch den Grundstein für die Sozialpartnerschaft: Handelskammern und Arbeitnehmervertreter sollten künftig bei der "Lösung von wichtigen Aufgaben der wirtschaftlichen Verwaltung" zusammenarbeiten, hieß es bei der Gründung. Austrofaschismus und Nationalsozialismus beendeten vorerst die Interessenvertretung, 1945 feierte die Sozialpartnerschaft Wiederauferstehung, seit 2008 sind die Kammern auch verfassungsrechtlich verankert.

Dass der Ausgleich angesichts von Interessenkonflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern keine leichte Aufgabe ist, zeigte sich in den vergangenen Jahrzehnten in unterschiedlicher Intensität. Unter Türkis-Blau war etwa die Umsetzung des Zwölf-Stunden-Tags aus Sicht der AK einer der härtesten Angriffe, derzeit schwelt in der Sozialwirtschaft der Konflikt um die 35-Stunden-Woche.

Das Stichwort bei all diesen Fragen ist für Anderl, die 2018 vom Gewerkschaftsbund zur AK wechselte, "Gerechtigkeit". Eine Standortbestimmung aus Sicht der Arbeitnehmer – 3,7 Millionen sind Pflichtmitglied bei der AK – präsentiert Anderl mit der heutigen Umfrage des Ifes-Instituts, in der die "größten Ungerechtigkeiten" eruiert wurden.

Steuersystem ungerecht

Ein Detail lieferte Anderl gestern vorab: Als besonders ungerecht stufen die Österreicher derzeit das Steuersystem ein. Demnach hält nicht einmal jeder fünfte Befragte das derzeitige System für gerecht (17 Prozent). Mehr als jeder Vierte (28 Prozent) hält das Steuersystem für "ungerecht", immerhin 18 Prozent sogar für "sehr ungerecht". Jeder dritte Befragte antwortet auf die Frage nach der Gerechtigkeit des Steuersystems mit "teils, teils". (jabü)