Arbeiten bis 71: Wolfgang Katzian tritt noch einmal als ÖGB-Präsident an

Am Donnerstag stellt sich der Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes Wolfgang Katzian der Wiederwahl. Die Funktionsdauer an der ÖGB-Spitze ist mit fünf Jahren eine lange. Katzian wird im Herbst 67 Jahre alt. In den vergangenen Jahren war es in der Gewerkschaft Usance, spätestens mit dem Regelpensionsalter Abschied zu nehmen. Katzians Vorgänger Erich Foglar lehnte es mit 62 Jahren ab, nochmals für weitere fünf Jahre zu kandidieren. ÖGB-Legende Anton Benya wiederum blieb bis Mitte 70.