Platter: "Après-Ski wie früher wird es nicht geben"

"Es wird eine Wintersaison geben – aber ohne Après Ski wie wir es von früher kennen. Um den Auswüchsen beim Après Ski, wie sie da und dort in der Vergangenheit zu beobachten waren, einen Riegel vorzuschieben, erhalten die Gemeinden nun per Gesetz ein Instrument dazu", wird Tirols Landeshauptmann Platter in der Aussendung zitiert.

Die Maßnahmen sollen auf die regional unterschiedlichen Corona-Zahlen angepasst werden. Daher habe man die Kompetenzen der Gemeinden ausgeweitet. Das bedeutet konkret: Die Ortschefs können künftig selbst Öffnungszeiten und Sperrstunden festlegen. Der Gesetzesantrag sei am Dienstag im Gesundheitsausschuss eingebracht worden.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) Bild: EXPA/JOHANN GRODER (APA)

"Wenn in einer Gemeinde verschärfte Maßnahmen notwendig sind, soll das nicht automatisch auch für alle anderen gelten müssen", wird Köstinger in der Aussendung zitiert.

Die Verordnung zu den Corona-Regeln in den Skigebieten sei in der "finalen Phase". Wer kontrolliert, und wie mit Ungeimpften umgegangen wird, ist noch offen. Mehr dazu im folgenden Artikel:

Kommt 2G?

Fix ist, dass sowohl für Hotellerie und Gastronomie als auch für Seilbahnen und Weihnachtsmärkte die 3G-Regel gelten wird. Bei einer Verschärfung der Lage (mehr als 300 belegte Intensivbetten) heißt es beim Après-Ski wie in der übrigen Nachtgastronomie: 2G. Für Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen, werde es "eine spezielle Regelung geben", so Köstinger. Unter anderem ist eine FFP2-Pflicht vorgesehen.

In ihrer aktuellen Vorschau gehen die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums davon aus, dass in 14 Tagen deutlich mehr als 300 Covid-19-Fälle auf Intensivstationen liegen werden. >> Mehr dazu hier

Die vorgesehenen Regelungen im Detail: