Après-Ski-Lokale missachteten Sperren

Obwohl eine behördliche Schließung mit 10. März angeordnet war, sollen mehrere Après-Ski-Lokale in Ischgl weiter offen gehalten haben. Die Polizei sei nicht eingeschritten, berichtet "profil" in seiner aktuellen Ausgabe. Dies erschien "nicht verhältnismäßig", weshalb die Polizei bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck anregte, am folgenden Tag den Betreibern "nochmals die Einhaltung der Verordnung" nahezulegen. Diese Informationen gehen aus einem rund tausend Seiten umfassenden Zwischenbericht hervor, den das Landeskriminalamt Tirol erstellte.

Man werde alles aufarbeiten, "ohne Rücksicht auf Personen und Institutionen", sagte Landeshauptmann Günther Platter (VP) am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Er verteidigte allerdings den Umgang Tirols mit der Corona-Pandemie. Dass die Zahlen deutlich gesunken seien, sei eine "Erfolgsgeschichte, die ich mir nicht schlechtreden lasse". Das Beenden der Wintersaison und die Sperre des Paznauntals seien die "schwierigsten Entscheidungen" in seinem politischen Leben gewesen, aber sie "waren richtig", so Platter.

Video: Platter will nach Ischgl-Skandal an Regierungsteam festhalten

Personelle Konsequenzen in Hinblick auf das Corona-Management des Landes und der Vorgänge in Ischgl wird es aus Sicht Platters vorerst auch nicht geben. Man wolle zunächst den für Oktober geplanten Kommissionsbericht abwarten. Dies gelte auch für VP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Er, Platter, brauche erfahrene Leute, um das Land wieder in Schwung zu bringen. Auch sein Stellvertreter Josef Geisler (VP), der eine Umweltaktivistin als "widerwärtiges Luder" beschimpfte, bleibt im Amt, sagte Platter: "Ein Rücktritt ist nicht angedacht."

