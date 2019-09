Appelle, Sprüche, Warnungen im Wahlkampffinale

"Auftakt zur Schlussoffensive" – so nannte die ÖVP ihre Veranstaltung am Freitag. Auch SPÖ, FPÖ, Neos und Grüne schworen in Wien Funktionäre und Anhänger noch einmal darauf ein, bis zur Nationalratswahl alles zu geben.

VP-Spitzenkandidat Kurz warnte abermals vor einer Koalition gegen die Volkspartei. Erzielten Rot-Grün-Pink gemeinsam nur ein Prozent mehr als bei der EU-Wahl, "dann heißt die nächste Bundeskanzlerin Rendi-Wagner (Pamela, Anm.)", sagte Kurz vor der Parteizentrale. Er selbst werde rund um die Uhr unterwegs sein und bis Sonntag beispielsweise noch in die Steiermark und nach Niederösterreich fahren.

Sebastian Kurz (VP) Bild: REUTERS

SP-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner rief dem Publikum im Festzelt in der Löwelstraße zu: "Wir können diese schwarz-blaue Koalition beenden." Erneut stellte sie die Menschlichkeit in den Vordergrund, denn ein "gemeinsames Wir" sei besser als "ich, ich, ich". "Wir haben den besten und coolsten Wahlkampf hingelegt, ich bin so stolz darauf."

Auf dem Viktor-Adler-Markt zählte FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer auf, wofür seine Partei stehe, und kritisierte die Klimaaktivistin Greta Thunberg, "Mohammed" als "einen der beliebtesten Vornamen in Wien" und "Gauner, die die Bundesregierung zu Fall gebracht haben".

Norbert Hofer (FP) Bild: APA

Die Neos beendeten ihren Wahlkampf auf dem Platz der Menschenrechte. "Ihr habt mich getragen über die letzten Wochen", rief Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger ihren Anhängern zu und versuchte, noch einmal zu mobilisieren: "Wir haben noch Zeit, Menschen zu überzeugen."

Beate Meinl-Reisinger (Neos) Bild: REUTERS

Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler trat im Sigmund-Freud-Park auf. Es gelte, die gute Stimmung für die Grünen in Stimmen umzuwandeln. "Einen glaubwürdigen, engagierten, durchaus auch kompetenten Klimaschutz, den kriegst du in der Regel nur mit den Grünen", sagte Kogler.

Werner Kogler (Grüne) Bild: APA

Die Liste Jetzt ruft erst heute, Samstag, zum Wahlkampffinale in der Lugner City auf. Spitzenkandidat Peter Pilz hielt gestern noch eine Pressekonferenz ab und forderte von den Freiheitlichen "Aufklärung in allen Punkten" in der Spesenaffäre.

Peter Pilz (Liste Jetzt) Bild: APA

