Anwälte: Nein zu Blendfeuer-Kritik

Kritik an der Justiz, die "bloß ein Blendfeuer" ist, lehnte er scharf ab. Denn berechtigte, sachliche Kritik sei wesentlich für den Rechtsstaat. Diese wolle er sich "nicht madig machen lassen, nur weil ein paar Leute in der Politik um ihre Karrieren fürchten", sagte Wolff beim Anwaltstag in Ossiach.

Zudem fordern die Anwälte eine Stärkung der Beschuldigtenrechte. Angesichts der Pläne für ein Informationsfreiheitsgesetz pochen sie darauf, dass die Amtsverschwiegenheit im Ermittlungsverfahren weiter gewährleistet sein müsse.