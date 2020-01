Antrittsbesuch im Heim: Türkis-Grün erklärt die Pflege zum Chefthema

In der Politik geht es viel um Symbolik: Den ersten medienwirksam inszenierten Auftritt absolvierten Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Sozialminister Rudi Anschober am Montag im Pflegeheim "Haus der Barmherzigkeit" in Wien-Ottakring. Türkis-Grün will die Pflege zum Schwerpunktthema machen. Anschobers Ressort wird dafür in Ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz umbenannt.

Um 9.30 Uhr fuhren die Politiker vor: Kurz im Dienstwagen, Kogler mit dem E-Auto, Anschober mit dem Elektro-Taxi. Im dritten Stock hatte das Pflegepersonal die Betroffenen über den hohen Besuch informiert. Acht betagte Damen und Herren saßen am "Dorfplatz", wie der Gemeinschaftsraum genannt wird, lasen Zeitung oder unterhielten sich.

Kurz war der Routinier der Runde. Er hockte sich hin, hielt den älteren Frauen länger die Hand und fragte, ob sie mit der Betreuung zufrieden seien. "Sie sind sehr fesch", sagte eine Dame zum Kanzler. Dieser freute sich über den netten Empfang. "Wir werden die ganze Zeit gelobt", witzelte er in Richtung der Journalisten.

Kogler und Anschober taten sich sichtlich schwerer. Während Kurz alle Hände schüttelte, redete Kogler mit nur zwei Heimbewohnern. Anschober besprach mit einem älteren Herrn das Buch, das dieser las. Den beiden waren der Smalltalk und das Eindringen in die Privatsphäre wenig angenehm. Das Pflegepersonal zeigte sich höchst angetan und drängte erfolgreich auf ein Gruppenfoto mit den Spitzenpolitikern.

Es war nur ein kurzer Besuch. Nachdem die Fotos geschossen waren, wechselten die Regierungsmitglieder ins Foyer, wo sie noch einmal ihre Vorhaben skizzierten.

Neue Bundesregierung im Pflegeheim Die neue Bundesregierung hat am Montag ein Pflegeheim in Wien-Ottakring besucht.

"Ein großes Danke an alle, die hier so wichtige Arbeit leisten", sagte der Kanzler. Zwei große Themen seien langfristig zu lösen: die Finanzierung und die Engpässe beim Personal. Er wolle die leidige Debatte zwischen Bund und Ländern, wer zahlt, beenden, sagte Kurz. Es gebe heute deutlich weniger Arbeitsunfälle als vor 30 Jahren, dafür umso mehr Pflegefälle. Die ÖVP befürwortet ein Modell, das eine Umschichtung der AUVA-Mittel für die Pflege vorsieht. Man müsse Pflege als "Lebensrisiko" anerkennen, erklärte der Kanzler.

"Wir wollen nicht zusätzlich Arbeitnehmer und Wirtschaft belasten", sprach sich Kogler gegen steigende Lohnnebenkosten aus. Man könnte aber auf die Kompetenz in der Unfallversicherungsanstalt bei der Prävention bauen.

Zivildiener Anschober

Anschober kündigte erste Beschlüsse im morgigen Ministerrat an. Er will einen Schulversuch starten, wonach 150 Schüler im Pflegebereich ausgebildet werden sollen. Geplant ist, an berufsbildenden höheren Schulen einen Pflege-Zweig zu schaffen, der mit Matura abgeschlossen werden kann. Zudem wird er eine Zielsteuerungskommission, wie es sie in Gesundheitsfragen gibt, einsetzen. Anschober selbst bringt Erfahrung mit: Er war als Zivildiener in einem Pflegeheim im Einsatz.

Die Inszenierungen gehen weiter: Heute werden Kurz, Kogler und Innenminister Karl Nehammer eine Polizeistation am Wiener Westbahnhof besuchen.

Diakonie-Chefin Moser Bild: VOLKER WEIHBOLD

Studie: Bis 2030 fehlen 75.500 Pflegekräfte

Wichtige Grundlage für das erste türkis-grüne Projekt, die Pflegereform, ist die noch von der Sozialministerin der Übergangsregierung, Brigitte Zarfl, vorgelegte „Bedarfsprognose für Österreich“.

Demnach werden bis ins Jahr 2030 in Summe 75.500 Personen im Pflegesektor zusätzlich benötigt. Der Mehrbedarf in den Krankenhäusern wurde mit 13.000 beziffert, jener in der Langzeitpflege mit 21.000. Dazu kommen 41.500 zur Kompensation von Pensionierungen. Derzeit sind in Spitälern und in der Langzeitbetreuung bundesweit 127.000 Personen beschäftigt. Schon 2024 könne der Bedarf an Pflegefachkräften aufgrund eines Rückgangs der Absolventen nicht mehr gedeckt werden, warnen die Studienautoren der Gesundheit Österreich GmbH. Zuletzt betrug die Zahl der Pflegebedürftigen 457.895 (Stand Oktober 2019).

Lob von Caritas und Diakonie

In den Reihen der Hilfsorganisationen wurden die Pläne positiv aufgenommen. Es seien „ermutigende Signale“, dass die Bundesregierung und mit Thomas Stelzer der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz dem Thema Pflege Priorität einräumen, sagte Caritas-Präsident Michael Landau. Jetzt brauche es ein Gesamtkonzept, um alle im Pflegesektor Beteiligten bestmöglich zu unterstützen. Stelzer forderte eine rasche Klärung der Finanzierungsfrage nach dem Pflegeregress-Aus.

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser forderte, dass die „Praktiker der NGOs in die Zielsteuerungsgruppe einbezogen werden“. Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger wünscht sich mehr Ressourcen und eine gerechtere Entlohnung für die Pflege- und Betreuungsberufe.

Kritik kam aus der Opposition: „Statt der PR-Bilder braucht es dringend Lösungen“, bezog sich SP-Klubvize Jörg Leichtfried ebenso auf den Pflegeheim-Auftritt von Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler wie FP-Obmann Norbert Hofer („Inszenierungspolitik nun mit grüner Assistenz“). Auch Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker will endlich Taten sehen.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Kommentar von Wolfgang Braun.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at