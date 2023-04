Anstellungspflicht für Betreuende umstritten

Richten sich in Brief an Rauch: Hattmannsdorfer (l.) und Hacker (r.)

Die Sozialreferenten von Oberösterreich, Wien und der Steiermark äußern in einem offenen Brief an Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) ihren Unmut über die neue Regelung zur persönlichen Assistenz.

Konkret geht es darum, dass bei der Betreuung von Menschen mit Behinderungen nur noch fixe Dienstverhältnisse gefördert werden sollen. Die Beschäftigten würden an den freien Dienstverträgen festhalten wollen, argumentieren Wolfgang Hattmannsdorfer (VP/OÖ), Doris Kampus (SP/Steiermark) und Peter Hacker (SP/Wien).

Die drei Politiker beziehen sich auf eine Umfrage der Persönliche Assistenz GmbH, des größten Anbieters in Oberösterreich: Diese habe ergeben, dass 80 Prozent der Beschäftigten bei einer Umstellung auf ein fixes Dienstverhältnis ihren Job beenden wollen.

Mehr Flexibilität gefordert

Man ersuche den Minister daher, "auch den freien Dienstvertrag in die bundesweiten Richtlinien zur Vereinheitlichung der persönlichen Assistenz aufzunehmen. Die Einhaltung arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften ist uns dabei ein wichtiges Anliegen. Auch wegen des Mangels an Arbeitskräften in der Pflege und Betreuung sollten wir hier aber möglichst flexibel agieren können."

Auch wundere man sich, dass den Richtlinien keine Gespräche vorangegangen seien und sich "unsere Argumente in keiner Weise wiederfinden", heißt es in dem Brief. Ein Pilotprojekt habe nur in Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung stattgefunden.

Im Sozialministerium weist man die Kritik zurück. "Echte Anstellungsverhältnisse bieten eine arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Absicherung, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie den Anspruch auf Entgelt während des Urlaubes", heißt es in einer Stellungnahme. Und: Das Pilotprojekt sei mit allen Sozialreferenten besprochen worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.