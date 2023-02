Rendi-Wagner lud am Mittwoch wieder einmal ins "Rote Foyer".

WIEN. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner dosiert ihre öffentlichen Auftritte. Doch dieses Mal legte ihr Arbeitsminister Martin Kocher (VP) mit seinen Plänen zur Teilzeit (mehr dazu auf Seite 9) einen Elfmeter auf. Gemeinsam mit SP-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner und SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch trat sie am Mittwoch vor die Medien. "Die Regierung hat eine öffentliche Diskussion begonnen, wie sie Familien, Frauen, Kindern und arbeitenden Menschen Geld wegnehmen kann – und das während der Rekordteuerung", sagte Rendi-Wagner. 1,4 Millionen Teilzeitkräfte seien betroffen. Holzleitner forderte ein Recht auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr, Muchitsch sprach von einer neoliberalen Eiskastenpolitik.

Die geballte SP-Offensive konnte nicht von den Kontroversen der vergangenen Wochen ablenken. Zuletzt hatte sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) für ein breiteres Team an der SP-Spitze ausgesprochen. "Eine politische Bewegung wie die Sozialdemokratie ist natürlich ein Team", sagte Rendi-Wagner. Die Zuspitzung auf eine Person sei in einer Demokratie nie richtig. "Ansonsten habe ich derzeit schon alles gesagt", beendete sie die Debatte. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) hielt Dienstagabend im ORF sein Versprechen, vor den Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg keine weiteren Personaldebatten anzustoßen. Er werde seine Vorstellungen zu gegebener Zeit bekannt geben, wich er der Frage, ob er Spitzenkandidat werden wolle, aus.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) heizte zuletzt durch sein Faible für Rapid-Boss Alexander Wrabetz die Spekulationen an. Heute ist Wrabetz Ludwigs Gast beim Opernball, am Montag hielt der Ex-ORF-General auf Einladung der Wiener SP eine Rede zum Februargedenken 1934. Rendi-Wagner bleibt dem Opernball fern. In Anbetracht der Teuerung und des Erdbebens werde sie nicht hingehen, sagte sie. Zudem habe sie kein Amt zu repräsentieren.

Autor Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner