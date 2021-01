Anschober wirbt für Impfung: "Sie bringt die Wende"

Diese bringe "die Wende in der Pandemie", warb er dafür, dass sich möglichst viele Menschen in Österreich impfen lassen.

"Was monatelang ersehnt wurde, ist jetzt endlich Wirklichkeit", verwies Anschober auf die Verfügbarkeit des ersten Impfstoffes. Freilich sind die Impfdosen in Österreich noch knapp, diese Woche sollen rund 60.000 weitere Dosen von Biontech/Pfizer geliefert werden, die vorwiegend in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Auf die Kritik am Entwurf für das Freitesten (siehe Seite 3 unten) ging Anschober nicht ein.

"Ein Silberstreif"

Einer der rund 6000 bereits Geimpften ist der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, wie Kathpress gestern bekannt gab. Aufgrund seiner Vorerkrankungen und seines Alters sei er geimpft worden, so der 75-Jährige, der ebenfalls für diesen Schritt warb: "Der Impfstoff ist ein Silberstreif an dem durch Corona verdunkelten Horizont."

Die Impfung sei aber nur einer von mehreren Schritten gegen die Pandemie, betonte Anschober. Ziel sei auch eine massive Senkung der Neuinfektionen auf unter 1000 pro Tage im Lockdown. Beschleunigt werden soll durch Digitalisierung das Kontaktpersonenmanagement, auch der Ausbau der Tests sei ein wichtiger Punkt.

