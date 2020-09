Anschober rechnet in Österreich mit Corona-Impfstoff Anfang 2021

Nach der dritten Phase (zunehmen der Coronafälle) startet jetzt Phase IV, so Anschober. Wichtig dabei sei, zu wissen warum sich die Zahlen der Coronainfizierten so entwickeln, wie sie es tun. Deshalb werde es noch im September ein Konzept geben, wie man mit dem Wintertourismus umgehen werde. Bei den Schulen werde es keine großen Schulschließungen mehr geben. Seit heute sind wieder Veranstaltungen mit größeren Menschengruppen erlaubt. "Wir sehen uns an, wie das funktioniert", so Anschober am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien.

Er geht davon aus - sofern die Unternehmen die Impfstoffe entwickelt haben und sie zugelassen sind, dass in Österreich ab Anfang 2021 die ersten 600.000 Dosen Impfstoff zur Verfügung stehen werden. Das reiche für 300.000 Personen. Mit den ersten Chargen sollen Mitarbeiter des Gesundheitsbereichs und in der Pflege geimpft werden. Insgesamt sollen fünf Impfstoffe verschiedener Hersteller zum Einsatz kommen.

Anschober glaubt, dass sich rund 50 Prozent der Österreicher gegen das Coronavirus impfen lassen. Bis zum Sommer werden alle Österreicher geimpft sein, die es wollen", sagte Anschober. Die Impfungen werden auf freiwilliger Basis stattfinden, so Anschober. Er selbst werde sich impfen lassen.

