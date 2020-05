Anschober: Mai ist der "Monat der Entscheidung"

Zum "Monat der Entscheidung" hat Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) den Mai angesichts der Öffnungsschritte und der Zurücknahme von Ausgangsbeschränkungen ausgerufen. Gelinge das alles ohne starke Zuwächse bei den Erkrankungen, "dann wäre dies der vorentscheidende Fortschritt zurück zum Alltag". Gleichzeitig appellierte Anschober an die Bevölkerung, das Virus nicht zu unterschätzen.

Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten ging am Freitag weiter zurück (siehe Grafik). Trotz der "stabilen Zahlen" sei die Krise "leider noch lange nicht beendet", schränkte Anschober ein.

Erstmals koalitionsintern heftige Kritik am Gesundheitsminister kam am Freitag aus Tirol. Der dortige VP-Wirtschaftsbundchef Franz Hörl bezeichnete die von Anschober am Donnerstag spätnachts übermittelte Lockerungsverordnung als "handwerkliche Zumutung". Denn demnach bliebe das Betreten von Gaststätten und Hotels bis 30. Juni untersagt. Gastronomiebetriebe öffnen am 15. Mai, Hotels und Freizeitanlagen am 29. Mai, stellte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP) klar.

Hörl steht selbst in der Causa Ischgl wegen seiner Rolle als Vertreter der Bergbahnenlobby international in der Kritik.

