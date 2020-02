Anschober macht langjährige Vertraute zur Kabinettschefin

Schön langsam hat sich Sozial- und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) einen Überblick über seine Aufgaben geschaffen: „Allein die Pflegereform ist gewaltig“, sagt Anschober, der zu diesem Thema derzeit auf Dialogtour durch Österreich unterwegs ist.

Das Team in seinem Ressort, mit dem er diese Herausforderungen schultern will, ist nun komplett. Auch Anschober wird ab 1. März einen Generalsekretär in seinem Ministerium haben: Stefan Wallner, ehemaliger Caritas-Generalsekretär, Grünen-Geschäftsführer und zuletzt bei der Erste Bank tätig, kehrt damit wie berichtet in die Politik zurück.

Zudem macht Anschober seine langjährige Vertraute Ruperta Lichtenecker zur Kabinettschefin. „Sie hat große Erfahrung in der Politik, sie ist fachlich versiert und kennt aus ihrer Zeit im Parlament viele Akteure“, sagt Anschober. Die 54-jährige Ökonomin aus Bad Zell war drei Jahre lang Bundesratsabgeordnete, ehe sie 2006 in den Nationalrat einzog und dort nach der Wahlniederlage der Grünen 2017 ihren Platz räumen musste. In den vergangenen Monaten vor Anschobers Wechsel in die Bundesregierung war sie Leiterin seines Landesrat-Büros in Linz.

Neben der Pflegereform hat Anschober ein weiteres heikles Thema geerbt: den Aufbau der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Die prognostizierten Defizite der ÖGK von 1,7 Milliarden Euro bis 2024 haben in den vergangenen Tagen eine giftige Debatte zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern – beide sitzen in den Gremien der ÖGK – entfesselt. Die Arbeitnehmervertreter in der ÖGK legten gestern Daten vor, die belegen sollen, dass allein 744 Millionen des 1,7-Milliarden-Defizits auf das Konto von Beschlüssen der ehemaligen türkis-blauen Regierung gehen.

Anschober will das Hickhack um Zahlen und Verantwortung bändigen. Er lädt für heute Vertreter beider Seiten sowie weitere Experten zu einem runden Tisch. „Wir müssen versuchen, mit einem Kassasturz absolute Transparenz zu schaffen“, sagt Anschober.