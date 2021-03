Einige Tage lang hatte sich Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) nach einem Kreislaufkollaps in Spitalsbehandlung begeben. Gestern kehrte er mit einem Paukenschlag auf die politische Bühne zurück: Im Morgenjournal erklärte er, dass sich Clemens Martin Auer als Impfkoordinator in Österreich und in der EU zurückziehen werde, statt ihm soll Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsressort, diese Aufgaben übernehmen.