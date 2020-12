Die Debatten aus dem Ausland schwappen allmählich auch nach Österreich über. In Spanien wird diskutiert, Impfverweigerer in einem Register zu vermerken. In Frankreich überlegt die Regierung, Nichtgeimpften den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu verweigern. Die Fluglinie Qantas hat bekannt gegeben, auf der Langstrecke nur noch Geimpfte zu transportieren.