Anschober: Corona-Ampel als regionales Warnsystem

Österreichweit hat die Zahl der an Corona Neuerkrankten am Sonntag zum dritten Mal in Folge die Hundertermarke überschritten. Mit 106 neuen Fällen meldete das Ressort von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) insgesamt 959 aktuell am SARS-CoV-2-Virus Erkrankte.

Um das regionale Risiko für eine Corona-Infektion besser einschätzen zu können, will Anschober bis September ein Ampelsystem vorstellen. Dieses soll ähnlich wie eine Lawinenkarte "auf den ersten Blick vermitteln, wie hoch das Corona-Risiko auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern aktuell ist", kündigte Anschober an. Geplant sei ein vierstufiges Schema von Rot über Orange und Gelb bis Grün, das auf wissenschaftlicher Basis "automatisiert" die aktuelle Lage sichtbar mache. Das Modell diene wegen der deutlichen regionalen Unterschiede zur Vorbereitung auf die große Herausforderung im Herbst, hieß es aus dem Gesundheitsressort. Von den steigenden Infektionszahlen sei man in "Phase drei" ("Stabilisierung nach der Öffnung") nicht ganz überrascht.

Zweite Welle

Laut Anschober bereiten sich die Behörden nun auf "Phase vier" ("erhöhtes Risiko durch vermehrten Aufenthalt in geschlossenen Räumen") vor. Eine zweite Welle im Herbst könne jeder Einzelne durch das wieder stärkere Einhalten des Mindestabstands, Hygiene und Mund-Nasen-Schutz verhindern helfen. Das nun von Anschober angekündigte Ampelsystem hatte Ende Mai bereits der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) eingefordert. Was die Bundesregierung damals ablehnte.

Video: Gesundheitsminister über CoV-Tests und Urlaub 2020

Integrationsministerin Susanne Raab (VP) appellierte via Twitter "an alle Menschen mit Migrationshintergrund, besonders an Menschen mit Wurzeln in den Westbalkan-Staaten oder in der Türkei: Nehmen Sie die Reisewarnung des Außenministeriums ernst." Was Raab im Netz viel Kritik einbrachte. Tenor: Der explizite Aufruf suggeriere, dass Menschen mit Migrationshintergrund Reisewarnungen weniger ernst nehmen würden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.