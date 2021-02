Anschlag in Wien: "Krasse Erkenntnisse" der Prüfkommission

Es geht vor allem um die Frage, warum der Attentäter Kujtim F., ein amtsbekannter und vorzeitig aus der Haft entlassener IS-Anhänger, trotz geheimdienstlicher Hinweise nicht vorzeitig aus dem Verkehr gezogen wurde.

Man habe zwar "nicht die Smoking Gun gefunden", die Erkenntnisse seien aber "krass genug", erklärte die Strafrechtsprofessorin und Kommissionsvorsitzende Ingeborg Zerbes vorab.

Im Zwischenbericht war vor Weihnachten von schweren Pannen in der Ermittlungsarbeit die Rede. Verantwortlich dafür sei die schlechte Kommunikation zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und dessen Wiener Landesbüro (LVT) gewesen. Das habe zu einer falschen Gefährdungseinschätzung des 20-Jährigen und fehlenden Maßnahmen geführt.

Im Endbericht kämen die Versäumnisse noch klarer zu Tage, deutete Zerbes an. Sie sprach auch von "Hindernissen" in der Recherche. So habe man den Informationsfluss vom BVT zur Generaldirektion für die Öffentliche Sicherheit nicht klären können.