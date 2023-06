Anschlag auf Regenbogenparade geplant? Zwei Jugendliche befinden sich in U-Haft

300.000 Menschen feierten Samstagnachmittag am Wiener Ring und demonstrierten bei der Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuell, Queer). Mit Ausnahme eines Falles – eine Frau war in der Innenstadt von einer Gruppe Männer verprügelt worden – verlief die Veranstaltung recht reibungslos.

Es hätte auch anders kommen können. Um 12 Uhr, also eine Stunde vor Beginn des Umzugs auf dem Ring, wurden drei Verdächtige – junge Männer – festgenommen: Ein 14-Jähriger Österreicher tschetschenischer Herkunft, der in Wien lebt, sowie ein Brüderpaar, 17 und 20 Jahre alt, mit bosnischen Wurzeln, das in St. Pölten wohnt.

ZIB 1: Möglicher Anschlag auf Pride vereitelt

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der 20-Jährige wurde mittlerweile mangels dringenden Tatverdachts wieder enthaftet, über die beiden Jugendlichen wurde die U-Haft verhängt. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt gegen die mutmaßlichen Islamisten derzeit wegen terroristischer Vereinigung (§278b StGB) und krimineller Organisation (§278a StGB).

Sie haben möglicherweise einen Anschlag auf die Parade geplant. Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und der Wiener Landespolizeichef Gerhard Pürstl informierten Sonntagfrüh die Öffentlichkeit über die vereitelten Pläne.

Innenpolitik Innenpolitik Radikalisierung Islamistische Gewalttäter: Man muss hinschauen. von Annette Gantner Radikalisierung

Mit Messer oder Auto

Die drei jungen Männer standen unter Beobachtung des Staatsschutzes, da sie der radikalislamistischen Szene angehören und sich im Internet einschlägig betätigt und Inhalte des Islamischen Staates geteilt haben sollen. Es bestand der Verdacht, dass sie "mit Messer oder Kfz" einen Anschlag in Wien durchführen, die Regenbogenparade sei mögliches Ziel gewesen, sagte Haijawi-Pirchner. Die drei wurden engmaschig überwacht, es gab Hinweise auf Waffenkäufe im Ausland. Am Samstag wurden Wurfsterne, Gas- und Luftdruckwaffen, eine Axt und ein Säbel sowie elektronische Geräte bei Hausdurchsuchungen in Wien und St. Pölten sichergestellt.

Die Verdächtigen sollen in weiterem Sinne mit dem Kreis rund um den Terrorattentäter in Wien in Kontakt stehen, der am 2. November 2020 vier Personen erschossen hatte. Dieser hatte sich in der Wohnung eines islamistischen Predigers radikalisiert. Über Chatgruppen im Internet sollen auch die drei jungen Männer mit diesem Umfeld kommuniziert haben. Gegen einen der drei waren bereits Ermittlungen wegen terroristischer Vereinigung geführt, aber wieder eingestellt worden.

ZIB 1: Politik schockiert über Anschlagspläne

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Die Gruppe der Islamisten wird immer größer und jünger", sagte Haijawi-Pirchner. Zudem sei die Gefährdung der LGBTIQ-Gruppe zuletzt stärker gestiegen – "nicht nur von islamischer, sondern auch von rechtsextremer Seite". Bei der Regenbogenparade waren 700 Polizisten im Einsatz, in Summe versahen rund um die Parade 3000 Beamte ihren Dienst. Für Politiker, die daran teilnahmen, gab es eigene Sicherheitskonzepte.

Keine Panik erzeugen

Überlegungen, die Parade abzusagen, wurden am Samstag verworfen. Es habe zu keiner Zeit für die Teilnehmer eine dezidierte Gefahr bestanden, versicherte Haijawi-Pirchner. Das entsprechende Gefahrenmoment konnte im Vorfeld bereits abgefangen werden. Die Veranstalter der Parade wurden erst am Sonntag informiert, man habe keine Panik unter den Teilnehmern provozieren wollen, hieß es seitens des Staatsschutzes.

Erst unlängst war bekannt geworden, dass auf das Volksstimmefest 2021 ein Anschlag geplant gewesen war. Kritik wurde laut, dass man die Veranstalter nicht kontaktiert hatte. Begründet wurde dies von den Behörden damit, dass der Rechtsradikale, der den Anschlag geplant hatte, zuvor festgenommen worden war.

Die Politik reagierte gestern schockiert und ergriffen. "In Wien darf es keinen Platz für Hass und Ausgrenzung geben. Unsere Stadt ist bunt und weltoffen", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SP).

"Dieser Ermittlungserfolg zeigt einmal mehr, dass man im Kampf gegen Radikale und Extremisten nie nachgeben darf", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP). Man müsse gegen Gefährder – egal ob von links, rechts oder islamistischer Seite – mit aller Härte vorgehen. Innenminister Gerhard Karner (VP) bedankte sich bei den Staatsschützern für ihren Einsatz.

Für die FPÖ forderte Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer eine Umkehr in der Migrationspolitik. Die grüne Menschenrechtssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic will volle Transparenz rund um den vereitelten Anschlag. Neos-Mandatar Yannick Shetty wies darauf hin, dass die Gefahr islamistisch motivierter Angriffe auf die LGBTIQ-Community steige.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner