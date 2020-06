Anpfiff für den Ibiza-Ausschuss mit Aufklärer-Duo, Richterin und Defensive

Für Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) ist es keine leichte Aufgabe: Denn mit dem Beginn der Befragungen im Ibiza-Untersuchungsausschuss leitet er heute genau genommen auch Untersuchungen gegen sich selbst ein. Schließlich war Sobotka Innenminister der türkis-blauen Regierung, deren "mutmaßliche Käuflichkeit" der Ausschuss prüfen will.

Auch wenn der Anlassfall, das heimlich auf Ibiza gefilmte Video von Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache und dessen Kompagnon Johann Gudenus, die ÖVP prompt zur Aufkündigung der Koalition bewog, kann es im Ausschuss auch für die Türkisen ungemütlich werden. Denn die Opposition will akribisch ergründen, wie viel von Straches Fantasien mit Regierungseintritt vielleicht doch Realität wurden.

Hier zum Auftakt der Befragungen, die im Lokal 7 in der Hofburg unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen samt Schnelltests für die 13 Mitglieder stattfinden, ein Überblick über die Rollenverteilung im Ausschuss.

Der Herr des Verfahrens: Als Nationalratspräsident ist Wolfgang Sobotka laut Verfahrensordnung automatisch Vorsitzender. Er vertritt den U-Ausschuss nach außen und muss die Öffentlichkeit über den Fortgang informieren. Auch in dieser Rolle muss der VP-Politiker überparteilich agieren. Er werde inhaltlich "nicht eingreifen", versicherte Sobotka vor dem Beginn. Seine Bekanntschaft mit mehreren Auskunftspersonen – etwa aus der Novomatic – brachte ihm von den Neos aber schon vor dem ersten Befragungstag den Vorwurf der Befangenheit ein.

Verfahrensrichterin Ilse Huber Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Hüterin des Verfahrens: Als Garantin für den korrekten Ablauf der Befragungen gilt Verfahrensrichterin Ilse Huber. Die frühere Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs ist die erste Frau in dieser Funktion, die offiziell als "beratend" für den Ausschussvorsitz geführt wird. Tatsächlich nimmt die Verfahrensrichterin aber wesentlichen Einfluss auf die Wahrheitsfindung: Sie führt die Erstbefragung aller Zeugen durch und muss auch bei Entschlagungen zwischen Aussagepflicht und Persönlichkeitsschutz entscheiden.

Kai Jan Krainer (SP) und Stephanie Krisper (Neos) Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Treiber des U-Ausschusses: Mit den Fraktionsführern von SPÖ und Neos, Kai Jan Krainer und Stephanie Krisper, tritt ein schon eingespieltes Duo als Aufklärer an. Beide waren auch schon im BVT-U-Ausschuss Treiber der Vorwürfe gegen die Regierung. Die SPÖ stellt neben Krainer zwei weitere Abgeordnete, Krisper gibt erneut eine One-Woman-Show, weiß aber – etwa mit ihren Angriffen auf Sobotka – durchaus aufzufallen. Gestern nannte die Juristin die verspätete Lieferung des Ibiza-Videos einen "politischen Affront" ohne rechtliche Grundlage. Auch Krainer gibt gerne den wortgewaltigen Ankläger und will neben möglichen blauen Korruptionsfällen eben auch die Rolle der ÖVP ganz genau unter die Lupe nehmen.

Auf heikler Mission: Den Scheinwerfer von der ÖVP weg zu richten, wird die Aufgabe von VP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl und den vier weiteren VP-Abgeordneten sein. Zum Spagat werden die Befragungen aber auch für den aktuellen Koalitionspartner, die Grünen. Nina Tomaselli als Fraktionsführerin und ihr Kollege David Stögmüller versprechen, die ÖVP nicht zu schonen, sollten sich Verdachtsmomente ergeben.

Auf Distanz: Spannend wird, wie die FPÖ als im Fokus der Vorwürfe stehende Partei ihre Rolle im Ausschuss anlegt. Fraktionsführer der zweiköpfigen Truppe ist mit Christian Hafenecker immerhin jener Mann, der zu türkis-blauer Regierungszeit FP-Generalsekretär war, also selbst im Zentrum der Parteiarbeit stand.

42 Befragungstage

Das Arbeitsprogramm für den 26. Untersuchungsausschuss der Zweiten Republik ist umfangreich: Bis Mitte Juli sollen an zehn Terminen 30 Auskunftspersonen befragt werden. Auch Kanzler Sebastian Kurz (VP) soll ausgehend vom Ibiza-Video zur Frage der „mutmaßlichen Käuflichkeit der Bundesregierung“ Rede und Antwort stehen. Insgesamt sind 42 Befragungstage vorgesehen, davon 26 heuer.

Heinz-Christian Strache Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Strache und Gudenus heute unter Wahrheitspflicht

Gleich am ersten Tag der Befragungen im Ibiza-Ausschuss werden heute die beiden Hauptakteure des verhängnisvollen Videos auftreten. Ab 13.30 Uhr nehmen sich die 13 Ausschussmitglieder Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache vor, um 16.30 Uhr folgt Ex-FP-Klubchef Johann Gudenus. Es gilt Wahrheitspflicht – um sich nicht selbst zu belasten, gibt es freilich ein Entschlagungsrecht.

Was ihre Aussagen in dem am 24. Juli 2017 heimlich mitgefilmten Treffen mit einer vermeintlichen Oligarchennichte betrifft, bleibt auch Strache und Gudenus vorerst nur die Erinnerung – wie berichtet, wird das zuletzt aufgetauchte vollständige Video zunächst vom Bundeskriminalamt aufbereitet. Weshalb FP-Klubchef Herbert Kickl gestern eine Verschiebung der Ausschussbefragungen um zwei Wochen – bis zum Vorliegen des Videos – verlangte. Er mutmaßt, dass die ÖVP für die Verzögerungen mitverantwortlich sei und das fertige Video als Ablenkungsmanöver genau dann liefern wolle, wenn VP-Politiker zur Befragung geladen sind. Nichts von einer Verschiebung hält Neos-Ausschussmitglied Stephanie Krisper, man könne Strache auch ein zweites Mal laden.

Interessieren wird die Abgeordneten aber ohnehin mehr, was Strache in seiner Zeit als Vizekanzler von auf Ibiza angedachten Möglichkeiten umgesetzt haben könnte. Zum Auftakt geht es um die Vorwürfe rund um Postenschacher bei den Casinos, erster Zeuge heute ist „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk, dem „Süddeutsche“ und „Spiegel“ das Video vor der Veröffentlichung gezeigt hatten.

