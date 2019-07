Anonyme Vorwürfe gegen Kurz empören die ÖVP

Im Zentrum stehe eine enge Verbindung zwischen Kurz und dem aus Vietnam stammenden Unternehmer Martin Ho.

Auf Twitter und der Homepage zoom.institute wurde eine zwölfteilige Serie mit dem Titel "Kurz&Ho" angekündigt. Im ersten Teil geht es etwa um eine Party von Ho in der Wachau, an der Kurz teilgenommen habe, und den Empfang des vietnamesischen Premiers in Wien, bei dem Ho Teil der österreichischen Delegation gewesen sein soll. Auch veröffentlichte "Zoom" Anfragen an Kurz, die unbeantwortet blieben – etwa: "Wussten Sie, dass Personen in Ihrem Umfeld behaupten, es kursiere ein Foto, das Sie beim Konsum von Kokain zeigt?" Wer hinter "Zoom" steckt, ist unklar.

VP-Generalsekretär Karl Nehammer zeigte sich empört und sprach von "Unwahrheiten und Unterstellungen". Offenbar werde "hier so lange mit Dreck geworfen, bis etwas hängen bleibt". Nehammer forderte SPÖ und FPÖ auf, "eidesstattliche Erklärungen abzugeben, dass sie und ihr Umfeld nicht hinter dieser Seite stehen".

Die FPÖ sei dazu "gerne bereit", so Generalsekretär Harald Vilimsky – aber er forderte als Gegenleistung von der ÖVP eine eidesstattliche Erklärung, "im Vorfeld nichts vom Ibiza-Video gewusst oder in die Wege geleitet zu haben".