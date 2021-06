Anklage gegen Ibiza-Drahtzieher fertig

Die Anklageschrift gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Privatdetektiv Julian H., ist fertig – und zwar jene im Zusammenhang mit Drogendelikten. Sie wurde zugestellt, ist aber noch nicht rechtskräftig.

Das bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien. Für das Verfahren zuständig ist das Landesgericht St. Pölten. Prozesstermin gibt es noch keinen.

Die Staatsanwaltschaft wirft H. Suchtgiftdelikte vor. Es geht um drei Drogenübergaben in Salzburg, Stadt Haag und in Oberösterreich von insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Schwarzmarktwert von etwa 47.000 Euro. Die Aktionen waren zeitlich rund um den Dreh des Ibiza-Videos (im Juli 2017) angesiedelt. Bei einer Verurteilung drohen H. bis zu 15 Jahre Haft.

Der Privatdetektiv soll eine Schlüsselrolle im Zusammenhang mit dem Video gespielt haben, das den damaligen FP-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FP-Klubchef Johann Gudenus in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen Oligarchennichte zeigt. H. sitzt seit März in Wien wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr in U-Haft – nachdem er Mitte Dezember in Berlin festgenommen und ausgeliefert worden war. Im April hat er als Auskunftsperson im U-Ausschuss gesagt, dass er sich als Opfer voreingenommener Ermittlungen sehe. Mit dem Video habe er nur ein Sittenbild des österreichischen politischen Systems zeigen wollen.

Strache hat am 6. Juli einen Gerichtstermin. Er muss sich wegen Bestechlichkeit am Wiener Landesgericht verantworten. Prozessgegenstand ist ein vermuteter Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Wien-Währing.