Angelika Winzig: "Ich habe nicht mal einen Kugelschreiber geschenkt bekommen"

Das sei erst der Anfang, glaubt Oberösterreichs EU-Abgeordnete Angelika Winzig (VP). "Da wird noch etwas kommen", sagt sie im Interview mit den OÖNachrichten. OÖN: Wann waren Sie zuletzt mit einem Lobbyisten essen? Angelika Winzig: Das kommt drauf an, was man unter einem Lobbyisten versteht. Im Verzeichnis stehen etwa die Wirtschaftskammer oder der ÖGB. So gesehen habe ich mich sicher vor Weihnachten noch mit einem getroffen. Aber ich gehe prinzipiell nicht mit irgendwelchen Lobbyisten essen.