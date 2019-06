Andreas Pilsl offenbar Top-Kandidat für Innenministerium

Schon mehrfach war Andreas Pilsl im Gespräch für einen Top-Job in Wien: Am Sonntagvormittag verdichteten sich die Meldungen, wonach der 50-jährige aus Grein am Montag als neuer Innenminister angelobt werden könnte. Nachdem das Kabinett von Sebastian Kurz ohne Oberösterreicher ausgekommen war, wäre damit auch Oberösterreich wieder in der Bundesregierung vertreten.

Parteipolitisch kann Pilsl zweifelsohne der ÖVP zugeordnet werden: Pilsl ist nicht nur VP-Gemeinderat in seiner Heimatstadt Grein sondern kletterte die Karriereleiter auch hauptsächlich unter den VP-Innenministern Ernst Strasser und Liese Prokop nach oben.

Begonnen hat Pilsl allerdings in den späten 1990er Jahren als Berziksgendarmeriekommandant von Perg – damals als Jüngster in Oberösterreich. Im Jahr 2000 wechselte Pilsl nach Wien in das Büro des damaligen Innenministers Ernst Strasser. Pilsl war danach auch Referent der Innenminister Liese Prokop und Günther Platter, ehe er 2012 zum Landespolizeidirektor für Oberösterreich bestellt wurde. Pilsl ist verheiratet – seine Frau Christina wurde kürzlich zur Leiterin der Abteilung Bildung im Amt der OÖ. Landesregierung ernannt - und hat vier Töchter. Als begeisterter Tennisspieler ist Pilsl unter anderem im Funktionäresteam von Bundesligist Union Stein&Co. Mauthausen tätig.

Pilsl selbst wollte im OÖN-Telefonat noch keinen Kommentar zu den aktuellen Gerüchten abgeben.