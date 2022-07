Andreas Huss: Neuer Obmann mit viel Kritik an alten Systemen

"Ich würde das System der Wahlärzte abschaffen – das passt nicht mehr", hatte Andreas Huss zuletzt in den OÖNachrichten als Rezept gegen den Kassenärzte-Mangel genannt. Damals war er noch Vizeobmann, jetzt, als Obmann, übte er erneut Kritik: 10.000 Wahlärzte würden sechs Prozent der Versorgung übernehmen, während 8000 Kassenärzte für die restlichen 94 Prozent der Versorgung verantwortlich seien. "Wenn man sich die Websites von vielen Kassenärzten ansieht, dann findet man dort Akuthomöopathie oder Eigenbluttherapie", so Huss. Natürlich gebe es aber auch viele, die wirksame Behandlungen anbieten würden. Diese wolle er einladen, ins Kassensystem einzusteigen.

Zudem sind bei der psychosozialen und kassenärztlichen Versorgung, Prävention und dem Impfprogramm für Erwachsene "große Schritte geplant".

"Größte Versorgungslücke"

Versorgung ist nicht nur Therapie, wir brauchen Sozialarbeiter, Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater genauso wie Therapeuten", sagte Huss. "In der psychosozialen Betreuung gibt es die größte Versorgungslücke." Geplant sei auch ein Impfprogramm für Erwachsene. So soll in den Wintern 2023/24 und 2024/25 die Influenza-Impfung gegen Rezeptgebühren für alle verfügbar sein. Um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung gerade im ländlichen Bereich zu sichern, sei ein Neudenken des Kassenarzt-Systems notwendig. Anstatt Praxen alleine brauche es neue Zusammenarbeitsformen, Arbeitsteilungen und weniger Bürokratie. "Das System wird in zehn Jahren sicher nicht mehr so aussehen wie heute", betonte Huss.

Zudem soll der ärztliche Leistungskatalog bald "harmonisiert" werden. Damit Ärzte in Vorarlberg dieselben Leistungen anbieten wie im Burgenland.