Amtsgeheimnis: Kritik an Grenze und Veto-Klausel

Mit der Einigung der schwarz-grünen Koalition auf die Abschaffung des Amtsgeheimnisses hat das Feilschen um die notwendige Zweidrittelmehrheit zur Umsetzung begonnen. Insgesamt müssen rund 250 Gesetze geändert werden. Weil die FPÖ das Projekt ablehnt, gilt der Fokus der SPÖ. Deren Verfassungssprecher Jörg Leichtfried zeigte sich gesprächsbereit.

Änderungswünsche hat er bereits bei der proaktiven Informationspflicht angemeldet. Laut aktuellem Entwurf soll diese nämlich allen 1834 Gemeinden, die weniger als 5000 Einwohner haben, erspart bleiben. Womit nur die 259 größten Kommunen betroffen wären.

Kritik an dieser Grenze kam gestern auch von Experten. Mathias Huter vom "Forum Informationsfreiheit" sprach gestern von einem "Foul" an Bürgern kleiner Gemeinden. Schließlich müssten sich diese "mit ihrem Bürgermeister anlegen", um an Informationen zu kommen, für deren Herausgabe andere Bürgermeister von sich aus verpflichtet seien. Der Verwaltungsjurist Peter Bußjäger sprach von Diskriminierung. Für die 3,4 Millionen Einwohner kleiner Gemeinden komme es zur kritischen Differenzierung, wonach sie "weniger Anrecht auf Information haben als solche in der Stadt oder in größeren Gemeinden". Für den Verfassungsjuristen Heinz Mayer ist "das Schlimmste", dass trotz der Abschaffung des Amtsgeheimnisses "der Behörde, die über die Information verfügt", die Entscheidung über eine Verschwiegenheitsverpflichtung überlassen bleibt.

Für Huter gibt es auch noch einen "Teufel im Detail". Denn im Entwurf der Regierung könne jedes Bundesland verhindern, dass das Gesetz in Zukunft geändert werden kann. Das sei wie eine "Ewigkeitsklausel".

