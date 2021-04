Ampelkommission erwartet "stabile Entwicklung"

In Vorarlberg, wo es schon Mitte März Öffnungen gab, wird jedoch ein weiter steigender Trend erwartet.

Am Freitag wurden bundesweit 2329 Neuinfektionen registriert. Im Spital lagen 1866 Erkrankte, um 78 weniger als am Vortag. Davon waren 517 Menschen auf Intensivstationen, um zehn weniger als am Donnerstag.

Thema der Sitzung war auch die neue besorgniserregende Variante, die sich in Tirol ausbreitet – B.1.1.7+E484K. Mehr als 1800 Fälle dieser Mutation, gegen die Impfungen vermutlich weniger effektiv sind, wurden dort sequenziert. Im Rest Österreichs gibt es nur Einzelfälle. Die Hotspots sind derzeit Reutte, Kufstein und Innsbruck.

Untersucht wird, ob es einen Zusammenhang mit der Spezial-Impfkampagne im Bezirk Schwaz gibt, die wegen des dort gehäuften Auftretens der Südafrika-Variante durchgeführt wurde.